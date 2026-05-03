NINOVA gemisindeki 8 personel tahliye edildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: 1 Mayıs tarihinde Sakarya Karasu'da karaya oturan NINOVA isimli gemide bulunan 8 kazazede personel, Kıyı Emniyeti kara tahlisiye (can kurtarma) ekibi tarafından geleneksel varagele sistemi kullanılarak başarıyla tahliye edilmiştir
Giriş: 03 Mayıs 2026 - 16:12 Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 1 Mayıs'ta Sakarya'nın Karasu ilçesinde karaya oturan "NINOVA" adlı gemiye ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, gemide bulunan 8 kazazede personelin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kara Tahlisiye (can kurtarma) ekiplerince geleneksel varagele sistemi kullanılarak başarıyla tahliye edildiği bildirildi.
