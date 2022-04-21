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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi açıklandı
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Tüketici güveni nisanda düştü

Tüketici Güven Endeksi nisan ayında yüzde 7.3 düştü

Son dakika: Nisan ayı Tüketici Güven Endeksi açıklandı
HABERTURK.COM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı Tüketici Güven Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks nisanda bir önceki aya göre yüzde 7.3 düştü. Martta 72.5 olan endeks, nisan ayında 67.3 değerine geriledi.

Endekste mart ayında yüzde 1.9'luk artış yaşanmıştı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Nisan 2022:

MADDİ DURUMDA SERT GERİLEME

TÜİK ve Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi nisan ayında yüzde 9.8 oranında düşerek 49.1'e geriledi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi mart ayında 69.9 iken, nisanda yüzde 8.5'lik düşüşle 63.9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise aylık olarak yüzde 4.9 geriledi.

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