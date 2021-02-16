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HaberlerGündemGÖNÜL FATİHİ... Son dakika: Polis memurundan göz yaşartan hareket
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Kırşehir'de gece nöbetindeki polis gönülleri fethetti!

Yüreklerimizin Gara şehitleriyle bir kez daha yandığı bu günlerde polis memuru gönülleri fethetti. Kırşehir’i dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışında basın anıtı mevkiinde görevli bir polis memurunun, ayaklarıyla beyaz örtüye 'ÖNCE VATAN' yazdığı anlar, sosyal medyada büyük beğeni kazandı

GÖNÜL FATİHİ... Son dakika: Polis memurundan göz yaşartan hareket
Nöbetteki polis gönülleri fethetti!
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İHA

Kırşehir'i dün akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışında basın anıtı mevkiinde görevli bir polis memurunun, ayaklarıyla beyaz örtüye 'ÖNCE VATAN' yazdığı anlar, sosyal medyada paylaşılınca büyük beğeni kazandı.

Kırşehir'de polis memurunun yaptığı davranış bir vatandaşın cep telefonu kamerasından çekildi. Görevli olduğu basın anıtı mevkiinde aracından çıkan ve karla kaplı yola 'ÖNCE VATAN' yazan polis, sosyal medyada vatandaşların da ilgi odağı oldu. Bu gönülleri ısıtan görüntünün ardından Kırşehir sokaklarını çocuklar aldı. Çocuklar da evlerinin bahçelerine çıkarak kar topu oynadı. Gece karla karışık tipi şeklinde seyreden kar yağışı sabahın ilk saatlerinde etkisini kaybetti. Cacabey Meydanı beyaz örtü ile görsel güzellik oluşturdu.

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