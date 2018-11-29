AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Habertürk ekranlarında Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 'Nedir Ne Değildir'e konuk oldu.

Programda AK Parti'nin yerel seçim stratejisi masaya yatırıldı.

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Numan Kurtulmuş, "Türkiye demokrasinin kurallarıyla oturan bir ülke. Önümüzdeki seçimlerin de kampanya süreci ve sonrası için şenlik havasında geçmesini temenni ediyorum. İttifaklar ortaya çıkacak öyle görünüyor." dedi.

Kurtulmuş, "2 ayı aşkın süredir ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Siyaset yapma tarzında kuralları olan bir siyasi parti AK Parti. 60 ilde son noktaya gelindi. Ve diğer 21 ilde de çok yol kat edildi. Yapılacak olan bir programla da 21 ilin açıklamasını Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekleştirecek." diye konuştu.

Kurtulmuş, İstanbul adayına ilişkin, "Çok zaman var. Diğer seçimlerde daha geç zamanlarda açıklama yapılmıştı. 3 grup halinde açıklamayı planlamıştık." ifadesini kullandı

BİNALİ YILDIRIM'IN ADAYLIĞI VE PROTOKOL KRİZİ İDDİALARI

Kurtulmuş, protokol krizi yaşandığına dair iddialara ilişkin, "Burada kamuoyunda yer alan ve medyada yer alan kulis bilgileri üzerinden hareket edilmesini doğru bulmuyorum. Meclis Başkanımız da dair olmak üzere millete nasıl daha iyi hizmet ederiz diye hareket ederiz. Bu tür kulislere itibar edilmemeli. Hiç bir şekilde bu tür bilgilere itibar edilmemesini rica ediyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni bir döneme geçişin hazırlığını yapıyoruz. Seçim öncesinde bu tür kulisler ortaya çok çıkar. Bunlar kolay konulardır. Bir kişi sosyal medyada bir şey yazar, onlarca insan onu takip eder. AK Parti olarak bunların hepsinden kendimizi dışarıya bırakıp hizmetlerimize odaklanmak durumundayız." dedi.

Kurtulmuş, "AK Parti'nin önemli vasıflarından birisi özeleştiri yapabilmeyi başarabilmesidir. Dikey şehirciliğe karşı çıkmak, kibirli kulelerin hiçbir şekilde olmaması bunları çok rahatlıkla ortaya koyabilecek durumdayız. İnsanlar başlarını kaldırdıkların beton yığınlarını görmek istemiyorlar. Akıllı şehirler istiyorlar. Bütün bunlar yeni vizyon gerektiriyor. Şimdiye kadar eksik bıraktığımız şeyleri tamamlayacak yeni bir anlayışı ortaya koyacağız" dedi.

YEREL SEÇİM VE İTTİFAK

"Yerel seçimde işbirliği göreceğiz" diye Kurtulmuş, "AK Parti bundan sonraki on yıllarda da var olacak bir siyasi harekettir. Sonrası nasıl gelişecek bunu önümüzdeki dönem gösterecek. Siyasetin alışkanlıkları var. Bürokrasiyi yeni sisteme adapte etmeye çalışıyoruz. İttifakla işbirliği meselesini ayırarak konuşmanın doğru olduğu kanaatindeyiz. Türkiye'nin genel meseleleri, karşı karşıya kaldığı tehditler bunları konuşuyorsunuz. Her parti bu sorunlara bakışında farklılık oluşturuyor. Birbirine en yakın bakanlar bir ittifak oluşturuyor. Cumhur İttifakı'nı önemsiyoruz. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da milletimizin FETÖ'ye karşı verdiği o sıcak saatlerde verdiği bir ittifak olduğunu biliyoruz. Sonraki süreçte bunun pratiği geldi. Cumhur İttifakı meydanlarda başladı. Sosyolojik tabanları farklı iki farklı parti olarak kimliklerini koruyacak ama Türkiye'nin milli meselelerinde ittifak yapmaya devam edecek. Sürecin yasal dayanağı yok" ifadesini kullandı.

"KARŞIMIZDA NASIL BİR İŞBİRLİĞİ OLACAK HENÜZ BİLMİYORUZ"

Kurtulmuş, "AK Parti olarak, hiçbir zaman 'başkaları ne yapacak biz de böyle, şöyle yapalım' demeyiz. Karşımızda oluşacak olan işbirliğinin nasıl oluşacağını henüz bilmiyoruz. Geçtiğimiz seçimde bizim karşımızda yer alan ittifak AK Parti'yi nasıl bitiririz düşüncesindeydi. Aman AK Parti düşsün diye yapılan bir ittifak vardı. Meydanlarda da çok açık söylenen bize oy verin sistemi geri getirelim şeklinde propagandalar yapıldı. Karşımızdaki ittifakın nasıl şekilleneceği bizi ilgilendirmiyor. " dedi.

"YEREL SEÇİM SİZE BU İMKANI VERMEZ"

"AK Parti açısından Ankara ve İstanbul'da bir tehlike görmüyorum" diyen Kurtulmuş, "Falanca partiye oy verirseniz sistem değişmez. Yerel seçim size bu imkanı vermez. Burada bunu karıştırmayalım. Bu tartışmanın yeri yerel seçim değildir. Parlamentoda gücü yetmiyorsa millete gider, millet isterse yapar. MHP ile ittifak meselesi başka bir çabanın sonucudur." ifadesini kullandı.

"VERDİĞİ DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM"

Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin Kurtulmuş, "Verdiği desteği çok önemli buluyorum. Türkiye bir operasyonla karşı karşıya. Büyük Türkiye vizyonunu ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir hareket var, bunu köşeye sıkıştırıp Türkiye'yi geriye götürmeye çalışıyorlar. Her şey son derece açık ortada. 15 Temmuz darbesinin nesini anlatacaksınız. CHP'nin amasız, fakatsız bu darbe teşebbüsüne karşı hükümetin yanında olması gerekmez miydi?" dedi.

Kurtulmuş, "Her hafta bir kaç ile giderek görüşmeler yapan birisiyim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da da bir çok ile gittim. AK Parti bir siyasi partinin adı değil siyasi hareketin adıdır. AK Parti kuşatıcı, kapsayıcı bir harekettir. Bizim kitabımızda insanları bölgesel olarak ayırmak yok. Etnik kökenlerine göre ayırmak yok. Türkiye'de ne varsa hepsinin AK Parti'nin içerisinde olduğunu ifade etmek isterim. AK Parti Türkiye'nin en kapsayıcı siyasi hareketidir. AK Parti'ye oy vermek konusunda oturup konuşmak konusunda en ufak farklılığımız yok. Birisi kalktı 'Türkçe ezan okunmalı' dedi. Birisi Atatürk büstüne çekiçle vurmaya çalıştı. Bunların hepsi provokasyon. Siyaseten farklı olabilirler ama kimse AK Partinin reformcu ve kapsayıcı özelliğini göz ardı etmiyor." diye konuştu.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ADAYLARI

Kurtulmuş, "(Kayyumdan aday gösterileneler) Bu arkadaşlarımız oldukça başarılı olmuş arkadaşlarımız. Belediyecilik hizmetlerindeki başarılardan dolayı bu arkadaşlarımızın yıldızı parlamıştır. Belediyecilik hizmetleri bakımından kamuoyu araştırmalarına göre bu arkadaşları son derece başarılı. Kağıt üzerinde bir vali ve ya kaymakamı alıp oraya aday koymuş değiliz. Yıldızları parlayan arkadaşları koyduk" diye konuştu.

Kurtulmuş, "Seçim strateji heyetimizde çok güzel bir manifesto hazırlığını aşağı yukarı hazırlandı. Gönül belediyeciliği anlayışına uyan bir tarzı oturacağız. Şehirlere ilişkin farklı çalışmalar olacak. Kastettiğimiz şehirlerin şehirleşme bakımında temel eksiklikleridir. Mesela, Amasya, Osmanlı'dan kalan o tarihi şehri koruyarak yeni yerleşim yerleri inşa edilerek karşımıza çıkacak kastettiğim budur. " dedi.

Kurtulmuş, aday belirleme kriterlerine ilişkin, "Soruşturma yapılıyor. Bir yerde 10 kişi aday adayı oluyor, nihayetinde bir kişiyi aday yapabilirsiniz." diye konuştu.

Kurtulmuş, "İttifak çatıda kurulmadı, taban kelimesini de siyasette sevmedim. Çatıda ittifak kurulsaydı bir rüzgarla uçardı. Çatıda kuruldu diye bir şey yok. Bunu seçimde işbirliğine nasıl dönüştüreceğiz, bunun çalışması yapılıyor. İzmir CHP'nin kalesidir, Konya AK Parti'nin kalesidir... Yok böyle bir şey. Bizim için her taraf millerimizin kalesidir. Partiler bu seçimlerde mücadele eder. Kale tabiri siyasete Soğuk Savaş'tan gelen bir eski tabirdir." dedi.

BAHSEDİLEN JESTLER

Kurtulmuş, "Jestlerden bahsedemem. Arkadaşlarımız bu hazırlığı yapıyor. Genel başkanlar karar verir. Jestlerin ne olduğunu görürüz. Kulis bilgilerine göre değil gerçeklere göre hareket ediyoruz. Devam eden seçim işbirliği müzakere süreci var. Benden bir tane isim alamazsınız" ifadesini kullandı.

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