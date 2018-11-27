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Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı
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Seçimden sonra Binali Yıldırım için protokol düzenlemesine gidilecek

TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığına adaylığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Latin Amerika gezisinin ardından görkemli bir törenle açıklanacak. Yıldırım'ın, başkan olması durumunda devlet protokolünde validen sonra gelmesi ve yaşanabilecek olası protokol krizine karşı da formül bulundu. İstanbul'u kazanması durumunda 31 Mart'tan sonra yapılacak düzenlemeyle Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevini de alacak

27.11.2018 - 15:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ve İzmir dahil AK Parti’nin 20 il belediye başkan adayını partisinin Meclis grup toplantısında açıkladı. Bu adaylarla birlikte AK Parti 60 il belediye başkan adayını ilan etmiş oldu. Meclis’te en çok merak edilen konulardan biri de açıklanması iki kez ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayının kim olacağıydı.

BİNALİ YILDIRIM'IN TALEPLERİ KARŞILIK BULDU

Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir'in haberine göre Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın talep ve beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığı, adaylığı konusundaki pürüzlerin giderilip giderilemediği siyaset kulislerinin en fazla konuşulan konusuydu. Hemen detaylandıralım: AK Parti, Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığından vazgeçmedi ve Binali Yıldırım’ın taleplerinin karşılanması üzerine İstanbul'a aday olması konusunda ikna edildiği öğrenildi. Yıldırım’ın protokol konusundaki tavrı ve bugüne kadar üstlendiği görevlerin/makamların devlet mekanizması içinde ezdirilmemesi yönündeki talebi karşılık buldu.

FORMÜL, CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI

Bulunan formülün hayata geçirilmesi ise yeni bir tartışmaya mahal bırakmamak üzere 31 Mart seçimi sonrasına ertelendi. Bu formüle göre, Binali Yıldırım 31 Mart mahalli idareler seçiminde İstanbul’u kazanır ve belediye başkanı olursa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görevlendirilecek, protokoldeki konumu da Cumhurbaşkanı Yardımcısı statüsünde olacak. Yıldırım’ın tek kaygısı, şekli olarak protokolle ilgili değildi. Birlikte çalışacağı ekip, seçime beraber hazırlanacağı bazı ilçe başkanları ve seçim sonrasında muhatap olacağı AK Parti il başkanı, seçilmesi halinde üstleneceği büyükşehir belediye başkanlığı görevinde bakanlarla ilişkilerine yönelik bazı kaygıları ve beklentileri vardı. Bunlarla ilgili kendisine güvence verildiği gibi aynı zamanda ilçe başkan adaylarının isimleri konusunda da müzakereler yürütüldü.

MECLİS'TE SON DETAYLAR GÖRÜŞÜLDÜ

Sonuçta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti, İstanbul’daki durumu da göz önünde bulundurarak Binali Yıldırım gibi bir isimden vazgeçmedi. Yıldırım’ı ikna etmeye yönelik bazı adımlar atıldı. Bugün İstanbul adayı açıklanmadı ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Latin Amerika seyahati dönüşünde AK Parti oldukça görkemli bir törenle Binali Yıldırım’ın İstanbul adaylığını açıklamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ile Meclis’te bir araya gelerek son detayları görüştü. Sürpriz olmadı; AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı Binali Yıldırım olacak…

 

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