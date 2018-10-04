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Son dakika: Numan Kurtulmuş: İpleri başkalarının elinde olan bu terör sürülerini bertaraf edeceğiz

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bitlis'te hain terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz. Hepsini lanetliyoruz, bu bir insanlık suçudur. Bu insanların güvenliğe huzura ihtiyacı var. Biz de devlet olarak bunu gerçekleştirmek için seferber oluyoruz" dedi

04.10.2018 - 11:05 | Güncelleme: HABERTURK.COM

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Batman'da 7 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş, "Bu millet bu terör saldırılarını bertaraf edecek, ipleri başkaları elinde olan terör sürülerini bertaraf edecektir" dedi. 

Kurtulmuş, Van'da Batman'daki hain terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Kurtulmuş şunları söyledi:

"Allah rahmet eylesin, çok acı bir haber. Doğu ve güneydoğu Anadolu’nun birçok şehri diyarı huzur haline geldi. Amacımız vatandaşımızın her yerde huzur içerisinde yaşaması. Bunun için de devlet olarak her türlü hizmeti götürmek vazifemiz. Ulaşımın rahat sağlanabilmesi için karayollarının yapılması ve kardeşlerimizin en iyi hizmeti alabilmesi için gayret sarf ediyor. Maalesef terör örgütü de bu hizmetin alınmaması için yıllardır elinden geleni yapıyor. En son askerlerimiz yola döşenen EYP’nin patlatılması sonucu hain bir şekilde katledildiler. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Bu millet bu terör saldırılarını bertaraf edecek, ipleri başkaları elinde olan terör sürülerini bertaraf edecektir. Ortadoğu’da yaşanan kıyameti görüyoruz. Terörün niçin kullanıldığını görüyoruz. Bunları vekalet savaşlarının araçları olarak kullanıyorlar. Terör örgütlerini maşa olarak kullanarak büyük zarar veriyorlar. Terör örgütlerinin tamamını lanetliyoruz. Hepsini lanetliyoruz, bu bir insanlık suçudur. Bu insanların güvenliğe huzura ihtiyacı var. Biz de devlet olarak bunu gerçekleştirmek için seferber oluyoruz. Vatandaşlın huzurunu, güvenini engellemek için her türlü saldırıyı yapıyorlar. Bunun hesabını verecekler, bu bölge saldırılardan kurtarılacaktır. Eninde sonunda terör diz çökecek."

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 21 dakika önce
    hadi artık bekliyoruzhadi artık bekliyoruz
  • Misafir 1 saat önce
    mehmedim Allah rahmet eylesin cok uzuldum
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