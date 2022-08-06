O anlar kamerada! Bu kazadan sağ çıktı!

Çorum'daki Buharevler kavşağında, akıllara durgunluk veren bir trafik kazası meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, diğer araçlar kavşak içerisinde beklediği sırada yola çıkan kamyonetin sol tarafına vidanjörün hızla çarptığı yer aldı.
VİDANJÖR, KAMYONETİ SÜRÜKLEDİ
İHA'da yer alan habere göre kamera görüntülerinde çarpışmanın etkisiyle vidanjör, kamyoneti sürüklemeye başlıyor.
YOLA FIRLADI METRELERCE SAVRULDU
Kazanın ardından kamyonetin camından yola fırlayın sürücü ölümden dönüyor. Kazanın ardından sürücünün şok halinde ayağa kalktığı da görüntülere yansıdı.
O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI
O anlar saniye saniye kavşaktaki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kameraları tarafından kaydedildi.
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