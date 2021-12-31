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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: O anlar kamerada! İETT şoförü dehşet saçtı!
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O anlar kamerada! İETT şoförü dehşet saçtı!

İstanbul Şişli’de trafik nedeniyle otobüsten durak dışı inmek isteyen 30 yaşındaki genç, tartıştığı İETT şoförü tarafından feci şekilde darp edildi. Gencin üstünden düşen cep telefonu ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Darp ve hırsızlık anları kameralara yansıdı

Son dakika: O anlar kamerada! İETT şoförü dehşet saçtı!
O anlar kamerada! İETT şoförü dehşet saçtı!
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İHA

İstanbul'da, dün saat 16.00 sıralarında Şişli Esentepe Mahallesi’nde akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Cafer Öztürk, akşam saatlerinde 65A Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan 34 TP 5566 plakalı İETT otobüsüne bindi.

DURAĞIN DIŞINDA İNMEK İSTEDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre otobüs Fabrikalar durağına yaklaşmakta olduğu esnada trafik nedeniyle uzun süre bekledi.

O esnada otobüste yolcu olarak bulunan Öztürk, durak dışı inmek için şoföre kapıyı açmasını söyledi.

ARALARINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Şoförün durak dışı kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, Öztürk’e saldırmaya başladı.

HEM DÖVÜLDÜ HEM SOYULDU

Dışarıya taşan kavgada yere düşen genç, şoför tarafından tekme ve tokatlarla feci şekilde darp edildi. Vatandaşların da dehşeti yaşadığı olayda, darp edilen gencin cep telefonu da yere düştü.

Telefon o esnada otobüsteki yolculardan biri tarafından çalındı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

GENÇ, ŞOFÖRDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından yolcular ve şoförler otobüse binerek yoluna devam ederken, genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı.

Ardından emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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