O anlar kamerada! İstanbul'da kaldırımda yürüyen yayalara otomobil çarptı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kaldırımda yürüyen vatandaşlara seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri, kazaya karışan aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde kaldırımda yürüyen vatandaşlara seyir halindeki bir otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
İHA'nın haberine göre olay; İstanbul'un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 Aralık 2025 tarihinde sürücüsü belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.
BİRDEN FAZLA KİŞİ YARALANDI
Kaldırımda yürüyen yayalara çarpan otomobilin neden olduğu kazada birden fazla kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜYÜ BULMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri, kazaya karışan aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otomobilin aniden kaldırıma çıkarak yayaları savurduğu, çevredeki vatandaşların ise panik içinde yardıma koştuğu anlar yer aldı.