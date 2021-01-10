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Öğretmen odaklı hizmet veren Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM) arayanları şaşırtan bir sürpriz bekliyor. Çünkü MEBİM'i arayanları telefonlarına çıkanlar arasında Ziya Selçuk da bulunuyor. Ancak bu Bakan Ziya Selçuk değil. Bu ilginç tesadüfü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kendisinin ve adaşının fotoğrafları ile sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımında Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da Mebim Çağrı Merkezi’nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları “Buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?” diye açıyor. Gerisini siz hayal edin:)"

— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 10, 2021



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ (MEBİM)

Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi "444 0 632" (444 0 MEB) danışma hattı öğretmen odaklı hizmet veren bir birim. Buna göre, öğretmenler, yer değiştirme işlemleri, maaşlar, ek ders ücretleri, mesleki çalışmaları, eğitim ve öğretim ödeneği, özlük işlemleri, sosyal tesis ve lojman kullanımı, yurt dışı görevlendirmeleri gibi konularda; öğretmen adayları ise ilk atama işlemleri, kadro talepleri gibi Bakanlığın görev alanındaki bütün konularda hizmet alabiliyor.

Danışma hattı ayrıca, örgün eğitim çağı dışına çıkan ve yaygın eğitim kurumlarında eğitimine devam eden Türkiye veya yurt dışı programlarına kayıtlı öğrencilere, yeni kayıt, kayıt yenileme, sınav iş ve işlemleri, ücret iadeleri, mezuniyet iş ve işlemleri ve sistem üzerinden yapılabilecek bilgi güncellemeleri konularında da hizmet veriyor.

Vatandaşlar ise, bakanlığın iletişim hattı aracılığıyla bakanlık mevzuatı, bakanlıkça yapılan motorlu taşıt sürücü kursu, protokol sınavları, yeterlilik sınavları, unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavları, yabancı hükümet burs işlemleri, yaygın eğitim kursları, sertifika programları, bakanlığın ihaleleri, özel okul açma kapatma, kurs açma ve kapatma, kurum çalışma usul ve esasları gibi konularda danışmanlık hizmeti alabiliyor.