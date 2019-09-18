Bayram ziyaretine ailesine gitmek isteyen eşini darp ettiği iddia edilen koca hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon’un Çukurçayır Mahallesi’nde yaşayan Ş.A. ve F.A. arasında çıkan kavganın sebebi akılalmaz. İddiaya göre, Trabzon’da muhasebeci olarak görev yapan bir çocuk annesi Ş.A. adlı genç kadın, 5 Haziran 2019 günü eşi F.A.’ya annesine bayramlaşmaya gideceğini söyledi. Bu duruma sinirlenen F.A. ile Ş.A. arasında tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Eşi tarafından darp edildiğini iddia eden genç kadın polise sığındı. Eşi F.A.’nın saçlarını çektiğini, ‘seni bıçaklarım’ diye tehdit ve küfür ettiğini belirten Ş.A. şikayetçi olduğunu söyledi.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Şikâyetin ardından polis merkezinde ifadesi alınan öfkeli koca, hakkındaki suçlamaları reddetti. Eşinden ayrılmak istediğin belirten F.A., eşinin buna karşı çıktığını belirterek, "Olay günü önce annesine gitmek istemediğini söyledi. Bir süre sonra gitmek istediğin söyledi. Bende sebebini sordum. Tartışmaya başladık. Bu sırada balkona çıkacaktı. Üzerine bir şey al deyince bana hakaret etti" dedi.

SAVCI ÜÇ AYRI SUÇTAN HAPİS İSTEDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcı, F.A. hakkında hakaret., basit yaralama ve tehdit iddiasıyla hazırladığı iddianameyi mahkemeye gönderdi. Savcı F.A.'nın üç ayrı suçtan 15 aydan 5.5 yıla kadar hapsini istedi. F.A. asliye ceza mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.