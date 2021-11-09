Öğrenci servisi dereye uçtu! Çok sayıda yaralı var
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DHA
Gebze ilçesinde yoldan çıkan öğrenci servisi, dereye düştü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
DHA'nın haberine göre sağlık ekipleri, yaralanan öğrencilere olay yerinde müdahale etti.
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