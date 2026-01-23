Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Okul bahçesinde 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Okul bahçesinde 17 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

        Hatay'da 17 yaşındaki Fatih Gök okul bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2026 - 14:47 Güncelleme: 23.01.2026 - 14:55
        Hatay’da 17 yaşındaki Fatih Gök okul bahçesinde av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu.

        CANSIZ BEDENİ BANK İÇİNDE BULUNDU

        Olay; Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi’nde bulunan Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulunun bahçesinde yaşandı. Okulun bahçesine sabah saatlerinde gelen vatandaşlar 17 yaşındaki Fatih Gök’ün cansız bedeni bank içerisinde bulundu. Karın kısmın vurulmuş halde av tüfeğiyle bulunan Gök’ün gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine; sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        BABASINA AİT AV TÜFEĞİYLE EVDEN AYRILDI

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Gök’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gök’ün cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı. Öte yandan Gök’ün geçtiğimiz gün akşam saatlerinde babasına ait av tüfeğini alarak evden ayrıldığı ve bir daha dönmediği öğrenildi.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Gece saatlerinde Gök’ü arayan ailesinin okulun kapalı olması nedeniyle okula bakmadığı ve sabah saatlerinde acı haberi aldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

