Okul yolunda kamyon tehdidi! Yasağı dinlemiyorlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Son dakika: Okul yolunda kamyon tehdidi! Yasağı dinlemiyorlar - Haberler
ABONE OL

İstanbul'da velilerin hafriyat kamyonu korkusu! Yasağa rağmen okul yolunu kullanıyorlar

İstanbul Sultangazi'de okulun bulunduğu yolu yasak olmasına rağmen hafriyat kamyonları kullanmaya devam ediyor. Hafriyat kamyonlarının geçişinden tedirgin olan veliler, duruma çözüm bulunmasını istiyor. Polis, okul giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik önlemlerini arttırdı

Son dakika: Okul yolunda kamyon tehdidi! Yasağı dinlemiyorlar - Haberler
Okul yolunda kamyon tehdidi! Yasağı dinlemiyorlar
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde, yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü Sultançiftliği Anadolu Lisesi'nin bulunduğu Selçuklu Bulvarı'ndan yasak olmasına rağmen hafriyat kamyonlarının geçişleri sürüyor. Hafriyat kamyonlarının geçişinden tedirgin olan veliler duruma çözüm bulunmasını istiyor.

'NORMALDE YASAK AMA GEÇİYORLAR'

Hafriyat kamyonu sürücülerinin, Eyüpsultan'daki hafriyat döküm alanına giden güzergahı kullanmadığını öne süren öğrenci velisi Yusuf Can, "Hafriyat kamyonları buradan geçiyor. Elimizden gelen bir şey yok. Normalde yasak ama geçiyorlar. Ayrıca üst geçidi kullanmayan öğrenci de çok var" dedi.

'OKUL ÇIKIŞ SAATLERİNE DENK GELİYOR'

Bir başka öğrenci velisi ise, "Çok fazla hafriyat kamyonu geçişi var. Ben bir kadın sürücü olarak korkuyla yola çıkıyorum. İnanılmaz hızlı kullanıyorlar. Ve asla şeritlerinde değiller. Bu konudan çok rahatsızım. Okul çıkış saatlerine çok denk geliyor. Okulumuzun bulunduğu yere ulaşım sıkıntısı var. Bundan da memnun değiliz" diye konuştu.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTTIRDI

Öte yandan, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında eğitim vermeye başlayan Sultançiftliği Anadolu Lisesi'nin çevresinde son aylarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle harekete geçti.

Okul giriş ve çıkış saatlerinde bazı öğrencilerin üst geçit yerine trafiğin hızlı aktığı yolu kullanarak trafik güvenliği ve kendi canlarını tehlikeye atmaları, zaman zaman refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçmeleri üzerine polis çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı.

Ekipler, öğrencilere üst geçidi kullanmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Polis, okul çevresinde görülen şüpheli kişilere yönelik kontrollerini de sıklaştırdı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

RTÜK, şifresi yayınlanacak maçları açıkladı! Hangi maçlar şifresiz yayınlanacak? İşte liste
GÜNDEM RTÜK, şifresi yayınlanacak maçları açıkladı!
Erzurum'da inşaatın 8. katından düşen şantiye şefi öldü
GÜNDEM İnşaattan düşen şantiye şefi öldü
YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS 2. ve 3. ek tercihler ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bekçi alımı başvuruları başladı mı? 2021 Bekçi alımı ne zaman? Bekçi maaşı ve şartları
GÜNDEM Bekçi alımı başvurusu ne zaman?
SON DAKİKA: Sabri Uzun hakkında mütalaa açıklandı - Haberler
GÜNDEM Sabri Uzun hakkında mütalaa açıklandı
TRAFİK TERÖRÜ! Son dakika: Magandalar okul servisine ateş açtı, bir kişi yaralandı - Haberler
GÜNDEM Magandalar sınır tanımıyor! Okul servisine ateş açtı
Adıyaman'da otomobil, bariyerlere çarptı: 4 yaralı
GÜNDEM Adıyaman'da feci kaza! 4 yaralı
POMEM (PA.edu.tr) sonuç ekranı! 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
GÜNDEM 27. Dönem POMEM sonuçları ne zaman?
AÖF sınav tarihleri belli oldu! 2021 - 2022 AÖF sınav takvimi
GÜNDEM AÖF sınav takvimi belli oldu!
Son dakika! CHP lideri Kılıçdaroğlu, faiz kararı öncesi bürokratlara seslendi
GÜNDEM Kılıçdaroğlu, faiz kararı öncesi bürokratlara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.