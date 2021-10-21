Okul yolunda kamyon tehdidi! Yasağı dinlemiyorlar 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde, yaklaşık 3 bin öğrencinin eğitim gördüğü Sultançiftliği Anadolu Lisesi'nin bulunduğu Selçuklu Bulvarı'ndan yasak olmasına rağmen hafriyat kamyonlarının geçişleri sürüyor. Hafriyat kamyonlarının geçişinden tedirgin olan veliler duruma çözüm bulunmasını istiyor.

'NORMALDE YASAK AMA GEÇİYORLAR'

Hafriyat kamyonu sürücülerinin, Eyüpsultan'daki hafriyat döküm alanına giden güzergahı kullanmadığını öne süren öğrenci velisi Yusuf Can, "Hafriyat kamyonları buradan geçiyor. Elimizden gelen bir şey yok. Normalde yasak ama geçiyorlar. Ayrıca üst geçidi kullanmayan öğrenci de çok var" dedi.

'OKUL ÇIKIŞ SAATLERİNE DENK GELİYOR'

Bir başka öğrenci velisi ise, "Çok fazla hafriyat kamyonu geçişi var. Ben bir kadın sürücü olarak korkuyla yola çıkıyorum. İnanılmaz hızlı kullanıyorlar. Ve asla şeritlerinde değiller. Bu konudan çok rahatsızım. Okul çıkış saatlerine çok denk geliyor. Okulumuzun bulunduğu yere ulaşım sıkıntısı var. Bundan da memnun değiliz" diye konuştu.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMLERİNİ ARTTIRDI

Öte yandan, Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2020 yılında eğitim vermeye başlayan Sultançiftliği Anadolu Lisesi'nin çevresinde son aylarda yaşanan olumsuzluklar nedeniyle harekete geçti.

Okul giriş ve çıkış saatlerinde bazı öğrencilerin üst geçit yerine trafiğin hızlı aktığı yolu kullanarak trafik güvenliği ve kendi canlarını tehlikeye atmaları, zaman zaman refüje konulan demirlerden atlayarak karşıya geçmeleri üzerine polis çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı.

Ekipler, öğrencilere üst geçidi kullanmaları yönünde uyarıda bulunuyor. Polis, okul çevresinde görülen şüpheli kişilere yönelik kontrollerini de sıklaştırdı.