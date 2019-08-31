Bu Yedigöller Bolu'da değil Kaçkar'da

Bulut Kutlu'nun haberine göre Batman'da, 15 gün önce askerden gelen Suat Yüksekbağ, Batman Otogarı'nda iddiaya göre pusu kuran kan davalıları R.K. ve kardeşi A.K.’nin bıçaklı saldırısına uğramıştı.

İki kardeş Yüksekbağ'ı defalarca bıçaklamış ve kimseyi yaklaştırmayarak adeta ölmesini beklemişlerdi. İki saldırgan tutuklanırken, polislerin olaya müdahale etmemesi büyük tepki çekmişti.

VALİLİK: "GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI"

Batman Valiliği’nin dün polislerle ilgili başlattığı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı ve polisler açığa alındı. Valilik'ten yapılan açıklamada, “Olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden aynı gün idari yönden soruşturma başlatılmış olup, kademeli güç kullanmada zaafi̇yet gösteren ve müdahalede ihmalleri bulunduğu değerlendirilen görevliler görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.