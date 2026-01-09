Habertürk
        Son dakika: On Numara sonuçları açıklandı 9 Ocak 2026 Cuma! On Numara sonuç sorgulama ekranı

        9 Ocak On Numara sonuçları açıklandı! On Numara sonuç sorgulama ekranı

        Haftanın son On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş başladı. Binlerce kişinin şansını denediği On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda canlı yayında açıklandı. İşte 9 Ocak 2026 Cuma On Numara sonuç sorgulama ekranı...

        Giriş: 09.01.2026 - 20:09 Güncelleme: 09.01.2026 - 20:09
        On Numara sonuçları açıklandı!
        Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen On Numara çekilişinde kazandıran numaralar saat 20.00'de açıklandı. On Numara'da şansını deneyenler gözünü çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte 9 Ocak 2026 On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

        9 OCAK 2026 ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        ON NUMARA SORGULAMA EKRANI

        ON NUMARA NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılardan da oluşturabilirsin.

        Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        Suriye ordusu: SDG mevzileri meşru hedef

        Suriye basını, Ordu Operasyonlar Komutanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, ülkede 'SDG' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep kentinin çeşitli mahallelerine ve sivillere yönelik çok sayıda katliam gerçekleştirdiği gerekçesiyle söz konusu mevzilerin meşru hedef kapsamına alındığını duyurdu. (DHA)

