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Son dakika: Ordu'da bir köprü yıkılma tehlikesi sebebiyle kapatıldı

Son dakika... Ordu Ünye'de Tabakhane Köprüsü yıkılma tehlikesine karşı kapatıldı. Tabakhane Deresi taştı, şehir merkezini tehdit ediyor. Karadeniz Sahil Yolu trafiğe kapatıldı. Belediye ve polis ekipleri, anonslarla halkı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

09.08.2018 - 15:19 | Güncelleme: İHA

Ordu’nun Ünye ilçe merkezinden denize dökülen Tabakhane Deresi taştı. Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, derelerin debisini yükseltti. Dün Cevizdere Irmağı’nın taşarak afete yol açmasının ardından Tabakhane Deresi de yatağına sığmayarak taştı. Debisi yükselerek taşan dere, şehri tehdit etmeye başladı. Bazı yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Derede su seviyesi köprülere değince Karadeniz Sahil Yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ünye Belediyesi anons yaparak çevredeki vatandaşları uyarıyor.

ÜNYE'DE YAĞIŞ BAŞLADI

Sel felaketinin dün vurduğu, 66 konutun, 264 iş yerinin ve 60 aracın hasar gördüğü Ordu´da, saat 14.30 sıralarında sağanak yeniden başladı. Aniden bastıran kuvvetli yağışla Ünye ilçesindeki Tabakhane Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Derenin altından geçtiği köprü de bölgeye gelen polis ekipleri tarafından tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. Yağışın etkili olduğu bölgede suyun, köprüdeki yol seviyesine ulaştığı görüldü. Köprüye şerit çekip, önlem alan polisler, ekip otosundan anonslar yaparak, ilçe sakinleri ile sürücülerden yoldan uzaklaşmalarını istedi. Derenin iki yakasında Bayramca İpekyolu, Fevzi Çakmak ve Liseler mahallerinin yer aldığı bölgeye, tedbir için iş makineleri de sevk edildi. Dere boyunca 5 taşıt ve 1 yaya köprüsünün yer aldığı alanlarda, taşkın riskine karşın geniş çaplı önlemler de alındı. Bölgedeki iş makineleriyle hafriyat yığılan derede, sel suları önüne set oluşturularak, önlem alındı.


FINDIK ARAZİLERİ SULAR ALTINDA


Öte yandan sel felaketinden Fatsa, Perşembe ve Ünye ilçesindeki bahçeler de zarar gördü. Bölgede çok sayıda fındık arazisi, aşırı yağış sonucu meydana gelen selde sular altında kaldı. İlçede hasat edildikten sonra kurutulması için bekletilen fındıkların, derelerde su seviyesinin yükselmesiyle sel sularına kapılıp, denize kadar sürüklenmesi sonucu üretici zarara uğradı. Bölgeye gelen yetkililer, hasar tespiti için çalışma başlattı. Suyla kaplanıp, zarar gören bahçelerde, il ve ilçelerin Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin de incelemelerde bulanacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

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YORUMLAR 9
  • Misafir 3 dakika önce
    alla alla kimin ahını aldılar acaba, Allah korusun ülkemizi..
  • Misafir 20 dakika önce
    Böyle durum AVRUPADA pek olmuyorBU YÜZDEN BUNLAR BİZİ KISKANIYORLAR
  • Misafir 26 dakika önce
    O belediyenin, heryere HES dikenlerin ve o duyarsız halkın götüne girsin bütün taşan dereler, yıkılan köprüler, tabiat kendisini savunuyor çekilin önünden.
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