Ordu'da sağanak sonrası sel! Okul bahçesi göle döndü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak sonrası sel meydana geldi. İlçede birçok evi su bastı ve sokaklar ile bir okulun bahçesi göle döndü
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sağanak olumsuzluklara yol açtı.
AA'da yer alan habere göre ilçede gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak nedeniyle bazı mahallelerde ve caddelerde su birinkileri oluştu.
Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarında su baskınlarına sebep olan sağanak sonucu, bir okulun bahçesi de suyla doldu.
Yağışın sürdüğü ilçede belediye ekipleri iş makineleriyle olumsuzluk yaşanan bölgelerde su tahliye çalışması yürütüyor.
Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilçede metrekareye 41,2 kilogram yağış düştüğünü belirterek, ekiplerin sahada çalışmasını sürdürdüğünü ifade etti.
Tehlikeli hava şartları geçene kadar sahada olacaklarını vurgulayan Kibar, vatandaşların tedbirli olmasını istedi.
Öte yandan yağış, Altınordu ilçesinde de etkili oluyor.