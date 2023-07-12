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        İzmir'deki orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi

        İzmir'de iki gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz sürücüsü Mustafa Gürpınar hayatını kaybetti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2023 - 09:35
        Orman yangınında yaralanan görevliden acı haber!
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        İzmir'in Menderes ilçesinde 2 gün önce çıkan orman yangınında yaralanan arazöz şoförü Mustafa Gürpınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre İzmir Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangına müdahale sırasında yaralanan Gaziemir Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Gürpınar'ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Açıklamada, "Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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        Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde 10 Temmuz'da saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edilmiş, ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alınmıştı.

        Müdahale sırasında 4 kişi yaralanmıştı. Yangın sonucu oluşan yoğun duman nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na uçaklar bir süre iniş ve kalkış yapamamıştı.

        Fotoğraflar: DHA

        #son dakika
        #İzmir
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