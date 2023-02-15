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Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler

Türkiye afeti yaşarken deprem bölgesinde alınmaya başlanan karot örnekleri de dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Adıyaman'da bir enkazdan alınan örnekte inşaatta deniz kumu kullanıldığı açıkla görüldü

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AA
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler

    Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 20'nin üzerinde uzman ekip, binaların yıkılış nedeninin belirlenmesi amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında enkazlardan karot ve demir örnekleri topluyor.
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler

    Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatmasının ardından bölgede görevlendirilen Ordu Valisi Tuncay Sonel koordinesinde, Cumhuriyet savcıları, inşaat ve jeoloji mühendisleri, mimarlar, teknik personel, katip, jandarma ve polislerden 20'nin üzerinde ekip oluşturuldu.
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler

    Depremde yıkılan ve arama kurtarma çalışmaları tamamlanan binalardan karot ve demir örnekleri alan ekipler, numuneleri laboratuvar ortamında analiz ettikten sonra binaların yıkımına neden olan unsurları tespit edecek.

     
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler

    Örnek alınan enkazlarda binaların kolon kalınlığı, demir kullanımı gibi unsurlar da tespit edilerek delil dosyasına ekleniyor. İnceleme işlemleri tamamlanan enkazlara "kontrol edilmiştir" yazısı asılıyor.
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler

    Vali Sonel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıkılan binaları tek tek inceleyeceklerini söyledi.

     

    Savcıların denetiminde 20'nin üzerinde ekip oluşturulduğunu belirten Sonel, "İçerisinde jeoloji, inşaat mühendisi, mimar, katip ve güvenlik görevlisi olan ekiplerimiz tek tek enkazları geziyor. Binaların enkazından karot ve demir örneği alınıyor ki deliller karartılmasın. İl genelinde bu işe hızlı bir şekilde başladık. Şu an ekiplerimiz sahada." diye konuştu.

     
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler

    Binalardan numune alındıktan sonra jandarmanın yeniden arama ve tarama faaliyeti gerçekleştirdiğini anlatan Tuncay Sonel, daha sonra enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağını bildirdi.
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler

    Vali Sonel, "Bugün itibarıyla delil toplama işlemleri tamamlanan 41 enkaz kaldırılacak, çalışmalar başladı. Aynı zamanda ilaçlama çalışması da yürütüyoruz." dedi.
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler
  • Son dakika: Örnekler ortaya koydu! İşte felaketin nedenini anlatan kareler

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