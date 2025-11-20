Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA: Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem! 20 Kasım 2025 Perşembe Osmaniye depremi nereden oldu, merkez üssü neresi, kaç saniye sürdü?

        Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu!

        Osmaniye Bahçe'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; deprem, saat 12.09'da kaydedildi.

        Giriş: 20.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:23
        OSMANİYE'DE DEPREM OLDU!

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da, 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.8 kilometre altında yaşandı.

        OSMANİYE DEPREM BİLGİLERİ

        Büyüklük:4.4 (Mw)

        Yer:Bahçe (Osmaniye)

        Tarih:2025-11-20

        Saat:12:09:08 TSİ

        Enlem:37.14417 N

        Boylam:36.61722 E

        Derinlik:8.8 km

