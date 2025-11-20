Osmaniye'de 4,4 büyüklüğünde deprem oldu!
Osmaniye Bahçe'de 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre; deprem, saat 12.09'da kaydedildi.
Giriş: 20.11.2025 - 12:23 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:23
OSMANİYE'DE DEPREM OLDU!
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12.09'da, 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 8.8 kilometre altında yaşandı.
OSMANİYE DEPREM BİLGİLERİ
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Bahçe (Osmaniye)
Tarih:2025-11-20
Saat:12:09:08 TSİ
Enlem:37.14417 N
Boylam:36.61722 E
Derinlik:8.8 km
