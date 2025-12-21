Osmaniye'de Veysel Ç. (19) ve Eylül K.'nin (16), mezarlıkta boğazları kesilmiş ölü bulunduğu otomobilde isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi. Polis, Veysel Ç.'nin Eylül K.'yi öldürdükten sonra intihar ettiği iddia edildi.

DHA'nın haberine göre olay; dün akşam saatlerinde Asri Mezarlık içerisinde meydana geldi. Mezarlıkta park halinde bulunan otomobilde hareketsiz duran 2 kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta bulunan Veysel Ç. ile Eylül K.’nin hayatını kaybettiği belirledi. Vücutlarında kesici alet yarası bulunan 2 kişinin cenazeleri, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Araçta Veysel ve Eylül'ün isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildiği bildirildi.

Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Veysel Ç.'nin, Eylül K.'yi boğazını keserek öldürdükten sonra kendi boğazını kesip intihar ettiği iddia edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Osmaniye Valiliği, Veysel Ç. ve Eylül K.'nin otomobilde ölü bulunduğu olaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "20 Aralık günü saat 20.30 sıralarında Asri Mezarlık içerisinde park halinde bulunan bir araçta, biri kadın biri erkek olmak üzere iki gencin hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, her iki şahsın da kesici aletle hayatını kaybettiği, araç içerisinde bir adet bıçak bulunduğu, üçüncü şahıs müdahalesine ya da boğuşmaya dair herhangi bir bulguya rastlanılmadığı belirlenmiştir. Hayatını kaybeden şahısların E.E.K. ve V.Ç. olduğu anlaşılmıştır. Mevcut bulgular birlikte değerlendirildiğinde, olayın iki gencin birlikte aldıkları karar doğrultusunda gerçekleşmiş olabileceği yönünde değerlendirme yapılmakta olup, konuya ilişkin adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.