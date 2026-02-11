Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Osmaniye’de Devlet Bahçeli'nin eğitim gördüğü, restorasyon halindeki 115 yıllık okulda yangın çıktı | Son dakika haberleri

        Osmaniye’de Devlet Bahçeli'nin eğitim gördüğü, restorasyon halindeki 115 yıllık okulda yangın çıktı

        Osmaniye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de eğitim gördüğü 115 yıllık Yediocak İlkokulu'nda çıkan yangın hasara yol açtı. Restorasyon süreci devam eden okulda yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında binanın pencere bölümleri ile ahşap tavan kısmında hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 10:05 Güncelleme: 11.02.2026 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bahçeli'nin okuduğu 115 yıllık okulda yangın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Osmaniye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de eğitim gördüğü kentin sembol okullarından 115 yıllık Yediocak İlkokulu, çıkan yangında zarar gördü.

        BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

        DHA'daki habere göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve tadilat ile restorasyon çalışmalarına başlanan 115 yıllık Yediocak İlkokulu’nda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        DUMANI FARK EDENLER EKİPLERE BİLDİRDİ

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de eğitim gördüğü Osmaniye’nin en eski ve sembol okullarından Yediocak İlkokulu’ndan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

        KONTROL ALTINA ALINDI

        Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Henüz eğitimin verilmediği okulda yangın nedeniyle pencere bölümleri ile ahşap tavan kısmında büyük çapta hasar oluştu.

        YANGIN İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

        Kısa bir süre sonra eğitim öğretime açılması planlanan okuldaki yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

        Kayseri'de annesi Tuşan Ceylan'ı (44) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.C. (17), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. (DHA)

        #Son dakika haberler
        #Osmaniye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Annesini katleden genç kıza 17 yaş indirimi!
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        22 yaşındaki Dilruba'nın katili için karar açıklandı!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Küba'da petrol krizi derinleşiyor!
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi