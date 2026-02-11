Osmaniye'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de eğitim gördüğü kentin sembol okullarından 115 yıllık Yediocak İlkokulu, çıkan yangında zarar gördü.

BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI

DHA'daki habere göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören ve tadilat ile restorasyon çalışmalarına başlanan 115 yıllık Yediocak İlkokulu’nda sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DUMANI FARK EDENLER EKİPLERE BİLDİRDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de eğitim gördüğü Osmaniye’nin en eski ve sembol okullarından Yediocak İlkokulu’ndan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Henüz eğitimin verilmediği okulda yangın nedeniyle pencere bölümleri ile ahşap tavan kısmında büyük çapta hasar oluştu.

YANGIN İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa bir süre sonra eğitim öğretime açılması planlanan okuldaki yangın çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.