Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Oto yedek parça dolandırıcılığı! 10 ilde 25 tutuklama

        Oto yedek parça dolandırıcılığı! 10 ilde 25 tutuklama

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarımızda 29 şüpheliyi yakaladık, 25'i tutuklandı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 08:32 Güncelleme: 05.01.2026 - 08:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 ilde oto yedek parça dolandırıcılığı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnternet üzerinden 'oto yedek parçası' satışına dikkat çekerek, "Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 29 şüpheliyi yakaladık. 25’i tutuklandı" dedi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan, insanları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

        "İnternet üzerinden ‘oto yedek parçası’ satışına dikkat. Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 29 şüpheliyi yakaladık. 25’i tutuklandı. 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İnternet üzerinden ‘oto yedek parçası’ satmak vaadiyle 500’den fazla vatandaşımızı yaklaşık 250 milyon lira dolandırarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli’de operasyonlar düzenlendi."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Konya'da evde kaçak klinik operasyonu

        Konya'da yetkisiz ve izinsiz şekilde kaçak klinik kurularak sağlık hizmeti verilen eve polis tarafından operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda, çok sayıda yurt içi ve yurt dışından temin edilen ilaçlar ile tıbbi malzemeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Maduro'nun bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Grönland krizi tırmanıyor!
        Bitcoin 92 bin dolar seviyesini aştı
        Bitcoin 92 bin dolar seviyesini aştı
        Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük gaz anlaşması
        Azerbaycan ile 33 milyar metreküplük gaz anlaşması
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!