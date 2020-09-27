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HaberlerMagazinSON DAKİKA! Oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı
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Oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı

Son olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi

SON DAKİKA! Oyuncu Ali Sürmeli hastaneye kaldırıldı

Ali Sürmeli'den üzücü haber geldi. Mahsun Kırmızıgül, 61 yaşındaki usta oyuncunun beyin kanaması geçirdiğini ve ameliyata alındığını açıkladı.

ALİ SÜRMELİ HAKKINDA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Pek çok film ve dizide oynadı. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştı.

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