Ali Sürmeli'den üzücü haber geldi. Mahsun Kırmızıgül, 61 yaşındaki usta oyuncunun beyin kanaması geçirdiğini ve ameliyata alındığını açıkladı.

— Mahsun Kırmızıgül (@Mhsnkrmzgl) September 27, 2020

ALİ SÜRMELİ HAKKINDA

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Devlet Konservatuvarı "Tiyatro" bölümünden mezun (1985) olan sanatçı, Sokak Tiyatrosu, Dostlar Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı.

Pek çok film ve dizide oynadı. Deli Yürek dizisiyle televizyonda tanındı. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde can verdiği Zaza Dayı karakteriyle hafızalara kazınmıştır. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Doğan Baba karakteriyle rol almaya başlamıştı.