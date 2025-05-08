Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025 tarihinde davet üzerine, ifade vermek için Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gitmişti.

İmamoğlu adliyede savcıya ifade verirken adliye önünde toplanan kalabalık ile polisler arasında arbede yaşanmıştı. Yaşanan arbedeye ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve ağabeyi Özkan Çelik’in de aralarında yer aldığı 26 kişi ise sanık olarak iddianamede yer aldı.

Sanıklar hakkında, “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme”, “Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama”, “Kasten Yaralama”, “Kamu Malına Zarar Verme” suçlarından 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis istendi.