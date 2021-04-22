CHP'li Özel'den Thodex tepkisi 0:00 / 0:00

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçmasını Meclis'te düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi.

Özel, Kripto paralarla ilgili bir borsa kurmuş olan Faruk Fatih Özer, 400 bine akın yatırımcının parasını alıp gitti. Devlet arkasından bakıyor, tosuncuğun arkasından baktığı gibi" dedi.

Bu konuda düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan CHP'li Özel, "Bir yerde yoğunlaşma varsa oraya bakacaksınız. Çiftlik Bank'ta da oldu. Belli bir yerde yoğunlaşma varsa siz oraya düzenleme yapacaksınız. Dünyanın diğer ülkelerinde yapılamayan bir yolsuzluk Türkiye'de yapılıyorsa sebebi yasal boşluklar" diye konuştu.