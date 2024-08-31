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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi | Son dakika haberleri

        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi

        CHP lideri Özgür Özel, sokak röportajı nedeniyle 18 gün tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü. Özel, "Bir daha sözünden, düşüncesinden dolayı hiçbir yurttaşımızın bu mağduriyetleri yaşamamasını umuyorum" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de görüşmeye tepki gösterirken, "Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 11:22 Güncelleme: 31.08.2024 - 11:24
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        Özgür Özel Dilruba Kayserilioğlu ile görüştü! Ömer Çelik tepki gösterdi
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya röportajı nedeniyle 18 gün tutuklu kalan Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi.

        CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya röportajı nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra serbest bırakılan Dilruba Kayserilioğlu ile İzmir Enternasyonel Fuarı'nda bir araya geldi.

        Özel, X'ten yaptığı açıklamada, "İzmir Enternasyonal Fuarında bugün haksız tutukluluğu sona eren Sevgili Dilruba ile bir araya geldik. Zaten hiç tutuklanmaması gerekiyordu... Bir daha sözünden, düşüncesinden dolayı hiçbir yurttaşımızın bu mağduriyetleri yaşamamasını umuyorum" dedi.

        ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de görüşmeye tepki göstererek, "Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi, demokratik bir tutum da değildir" dedi.

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        AK Partili Ömer Çelik X hesabından yaptığı açıklamada, "Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir" dedi.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle iki kişinin gözaltına alındığı olayı hatırlatan Çelik, "Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir" ifadelerini kullandı.

        Çelik, "Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi.

        Sosyal medya röportajında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu'nun CHP lideri Özgür Özel tarafından ağırlanmasını da eleştiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

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        "Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.

        Siyasi partiler ve siyasetçiler milletimize hizmet noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır.

        Siyasal eleştiri, siyasetin asli dinamiklerindendir. Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez.

        Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi, demokratik bir tutum da değildir."

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