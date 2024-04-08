CHP Genel Başkanı Özgür Özel, göz operasyonu geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Özel, hastaneden taburcu edildi.

CHP lideri Özgür Özel, 5 Nisan'da ses tellerinden geçirdiği operasyonun ardından 7 ve 8 Nisan'da da göz operasyonu geçirdi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in başarıyla gerçekleştirdiği operasyon sonrası Özel hastaneden taburcu oldu.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir" denildi.