Özkan Yalım CHP'den ihraç edildi
CHP, Uşak Belediyesi'ne yönelik 'Rüşvet' soruşturması kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla partiden ihraç edildiğini açıkladı
Giriş: 03 Mayıs 2026 - 12:53
CHP'den yapılan açıklamaya göre; Özkan Yalım, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi.
Yasal sürenin tamamlanmasının ardından, Yüksek Disiplin Kurulu 2 Mayıs'ta olağanüstü toplandı. Yapılan toplantıda Özkan Yalım'ın partiden ihracına oy birliğiyle karar verildi.
