Pakistan ve Hindistan arasında günlerdir devam eden bölgesel çatışma, ABD Başkanı Trump'ın duyurusuyla ateşkesle sonuçlandı.

Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz! Haberi Görüntüle

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'ın, her iki ülkenin de birbirlerinin askeri tesislerine saldırılar ve karşı saldırılar düzenlediği bir ortamda "tam ve acil ateşkes" konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Trump'ın paylaşımı şöyle:

"ABD'nin arabuluculuğunda uzun bir gece süren görüşmelerin ardından, Hindistan ve Pakistan'ın TAM VE DERHAL ATEŞKES konusunda anlaştıklarını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Her iki ülkeyi de sağduyu ve büyük zekalarını kullandıkları için tebrik ediyorum."

ABD Dışişleri: Son 48 saattir temas halindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkan Yardımcısı Vance ile beraber son 48 saattir Hindistan ve Pakistan yetkilileriyle temas halinde olduklarını söyledi.

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Rubio, "Ateşkesi duyurmaktan çok memnunuz. Hindistan ve Pakistan hükümetleri tarafsız bir mekanda geniş bir konu seti üzerinde görüşmelere başlayacak" açıklamasını yaptı.

Pakistan: Ateşkeste anlaşıldı

Trump'ın açıklamasının ardından bir açıklama yapan Pakistan Dışişleri Bakanı İshak, "Hindistan ile ateşkes için anlaştık. Pakistan egemenliğinden ve toprak bütünlüğünden asla taviz vermeden bölgede barış içi çalışıyor." dedi.

Bakanlık, ateşkesin bölgesel değil; tam ölçekli bir ateşkes olduğunu duyurdu. Hindistan ve Pakistan arasındaki direkt hat yeniden aktive edildi. Bakanlık, diplomatik arabuluculuk için 30 ülkenin temasa geçtiğini açıkladı. Ülkedeki tüm havalimanları rutin programa geri döndü. Hindistan: Ateşkes bugün aktive edilecek Hindistan Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'la anlaşılan ateşkesin Hindistan saatine göre 17.00'da devreye gireceğini duyurdu. Pakistan Operasyonlar Müdürü'nün kendilerini aradığını ve ateşi keseceklerini söylediğini belirten Bakanlık, iki tarafın 12 Mayıs'ta masaya oturacağını açıkladı. Hindistan Dışişleri, "Ülkemiz terörizmin tüm biçim ve tezahürlerine karşı kararlı ve tavizsiz duruşunu sürdürmüştür, sürdürmeye devam edecektir" açıklamasını yaptı. Ne olmuştu? Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle, 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi. Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını, 33 kişinin hayatını kaybettiğini ve 62 kişinin yaralandığını duyurdu.