Diyarbakır'da palayla saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Diyarbakır'da bir evde çıkan kavgada 2 kişi palalı bir saldırganın hedefi oldu. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Zanlı ise kıskıvrak yakalandı

Anadolu Ajansı Giriş: 20.08.2023 - 13:49 Güncelleme: 20.08.2023 - 13:57 facebook

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