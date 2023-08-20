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        Haberler Gündem 3. Sayfa Diyarbakır'da evde çıkan kavgada zanlı 2 kişiye palayla saldırdı! - En son haberler

        Diyarbakır'da palayla saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da bir evde çıkan kavgada 2 kişi palalı bir saldırganın hedefi oldu. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Zanlı ise kıskıvrak yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 13:49
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        Palayla cinayet! Diyarbakır'da kan donduran anlar
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        Diyarbakır'da palayla saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Ofis Semti Merih Apartmanı'ndaki bir evde Kadir S, Sadık İ. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir S. palayla 2 kişiye saldırdı. Sadık İ. olay yerinde hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, Sadık İ'nin cesedi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        #son dakika
        #Diyarbakır
        #Son dakika haberler
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