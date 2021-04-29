Palu ailesi davasında mütalaa açıklandı 0:00 / 0:00

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Olayda, tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında mahkemece verilen karar bozulmuştu.

Caner Aktan'ın haberine göre, Kocaeli. 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Tuncer Ustael, Meryem Tahnal'ı acı çektirerek öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 4 yıl ve 'başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak’ suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İsa Palu, Havva Palu, Ayşe Palu ve Emine Ustael'e de, 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' suçundan 12'şer yıl, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 1 yıl 6'şar ay, Fatih Palu'ya ise 'kasten öldürme suçuna iştirak etme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.

Karar, Sakarya Bölge Mahkemesi 1’nci Ceza Dairesi tarafından, sanıkların tek avukat tarafından savunulmasının usule aykırı olduğu belirtilerek bozulmuştu. Sanıklar Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada bugün tekrar hakim karşısına çıktı.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Cumhuriyet Savcısı Aydın Can tarafından verilen mütalaada, sanık Tuncer Ustael’in Meryem Tahnal’ı "kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve başkasına ait banka ve kredi kartını izinsiz kullanmak" suçundan cezalandırılması istendi.

Diğer sanıklar Havva Palu, İsa Palu, Fatih Palu ve Emine Ustael’in de kasten öldürme suçuna iştirak etme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından cezalandırılması talep edilirken, sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesi talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına savunmalarını hazırlayabilmeleri için süre verilmesine, sanıkların kuvvetli suç şüphesi ve delilleri karartma şüphesi nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 9 Haziran 2021 tarihine erteledi.