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Türkiye'yi günlerdir meşgul eden Palu ailesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kocaeli Körfez Başsavcılığı, günlerdir devam eden tv yayınını ihbar kabul ederek, aile fertleri hakkında 'Kasten adam öldürme suçundan gözaltı kararı verdi.
Gözaltıların Meryem ve Melike Tahnal cinayeti ile ilgili olduğu ifade ediliyor.
CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI
Bir televizyon programına katılan aile fertleri tarafından cinayet, cinsel taciz ve işkence iddialarıyla suçlanan Tuncer Ustael ve eşi canlı yayında polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ustael, elleri kelepçelenerek stüdyodan çıkarıldı. İzleyenler alkışlarla karara destek oldu.
AİLE FERTLERİ İÇİN DE GÖZALTI KARARI VAR
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri savcılığın talimatıyla ailenin evinde arama yapıyor. Ekipler, suç unsuru oluşturabilecek delil aranıyor. Palu ailesinin telefonları da incelemeye alındı.
ANNE KIZI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Alınan bilgiye göre, bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince geçen hafta yürütülen çalışmalara, sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı.
Soruşturma kapsamında, belirlenen bölgede Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesine ait 2 iş makinesiyle kazı çalışması gerçekleştiriliyor.
Geniş bir alanı kapsayan arama sahasında ekipler, iki uçtan çalışmalarını yapıyor. Çalışma yapılan alanda yıllar içerisinde yükselme meydana geldiği düşünülerek, bölgenin olayın meydana geldiği zamanki seviyesine getirilmesinin planlandığı öğrenildi.
Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, kazı alanında iş makinelerinin açtığı yerlerde delil ve bulgu arama faaliyeti yürütüyor.Kazı alanında polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, bazı vatandaşların da çalışmayı izlediği görülüyor.
OLAY
Körfez ilçesinde yaşayan, aslen Ordulu olan Meryem Tahnal 2008'de, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, polis ekipleri kayıp kişilerin bulunması için çalışma başlatmış, herhangi bir bulguya ulaşılamamıştı. Kayıp anne ve kızının öldürülerek gömüldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.Bir televizyon kanalındaki programa katılan kayıp Meryem Tahnal'ın eniştesi Tuncer Ustael'in, kadının öldürülerek gömüldüğünü iddia ettiği yeri tarif etmesi üzerine 3 Ocak'ta Derince ilçesinin 60 Evler Harikalar sahilinde bulunan ağaçlık ve çalılık alan, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yapılan arama çalışmasında da yer aldığı belirtilen kadavra dedektör köpeği "Melon"un tepkisi doğrultusunda güvenlik şeridine alınmıştı. Polis ekipleri, incelemeler sonucunda çalışmaların dünkü bölümüne ara vermişti.
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