Papa seçiminde ikinci günde de siyah dumanlar: Papa üçüncü turda da seçilemedi

Vatikan'daki Sistine Şapeli'nin tepesindeki bacadan çıkan siyah duman, konklavda bir araya gelen kardinallerin sabah yaptıkları iki oylamada yeni bir papa seçemediklerini gösterdi.

Kardinaller dün konklavın ilk gününde sonuçsuz oylama gerçekleştirmişlerdi.

Şimdi, bir sonraki papa olmak için gerekli üçte iki çoğunluğu kazanana kadar her gün sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oylama yapacaklar. Bu gece dördüncü ve beşinci oylamalara geçilecek.

Papa 16. Benedikt dört, Papa Francis beş ve Papa 2. John Paul sekiz oylama sonrasında seçilmişti.