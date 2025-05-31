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        Haberler Gündem Güncel Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

        Papara'ya yönelik yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı'nın aralarında bulunduğu 11 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 31.05.2025 - 00:24 Güncelleme: 31.05.2025 - 01:04
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        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonunda 11 tutuklama
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        Papara'ya yönelik düzenlenen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında adliyeye sevkedilen 15 şüpheliden 11'i tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        15 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında olduğu 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

        11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden; Papara'nın sahibi Ahmet Faruk Karslı ile Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin, Ziya Uçar tutuklanırken; Taylan Özgür Kiraz, Nergis Çetinkaya, Mustafa Yücetepe ile Gökhan Haznedaroğlu 'imza atma' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        *Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.

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