Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. İstanbul Güneşli 33° Ankara Parçalı Bulutlu 33° İzmir Güneşli 38° Antalya Güneşli 37° Trabzon Yağmurlu 28° Bursa Güneşli 31° Adana Güneşli 34° Diyarbakır Kısmen Güneşli 41° Gaziantep Güneşli 35° Ağrı Güneşli 29° REKLAM SEL VE SUL BASKINLARINA DİKKAT Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.