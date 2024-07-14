Peş peşe uyarılar! Şiddetli yağışa dikkat
Meteoroloji'den yapılan hava tahminlerine göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz'in doğusunda şiddetli yağış bekleniyor. Açıklamada sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.
Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Adana, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Sivas, Kayseri, Niğde, Tokat çevreleri, Ordu'nun doğu ilçeleri, Malatya, Konya ve Hatay’ın batı ilçelerinin yerel sağanak ver gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin de az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.
SEL VE SUL BASKINLARINA DİKKAT
Yağışların Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Batı Akdeniz’in doğusunun iç kesimleri ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: AA