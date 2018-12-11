Çin ve ABD'nin başlattıkları ticaret müzakerelerinin bir sonraki aşaması için izlenecek yol haritası, dün Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer arasındaki telefon görüşmesinde ele alındı.

Bu ay Arjantin'de görüşen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'nin 200 milyar dolarlık ithal Çin malından alınan gümrük vergisini 1 Ocak'tan itibaren yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkarma planının altı ay süreyle erteleyen bir uzlaşıya vardılar.

Lighthizer, Pazar günü yaptığı açıklamada, müzakereler 1 Mart'a kadar başarılı bir sonuca ulaşmazsa, yeni gümrük tarifelerinin yürürlüğe gireceğini söyledi ve bu uygulama için verilen tarihten taviz verilmeyeceğini ifade etti. Çin ticaret bakanlığından yapılan kısa açıklamada da Liu, Mnuchin ve Lighthizer arasında önceden planlanan bir telefon görüşmesi yapıldığı belirtildi.

Bakanlık, "Taraflar iki ülke liderinin vardığı görüş birliğini hayata geçirmek, ekonomik ve ticari müzakerelerin bir sonraki aşaması için bir takvim ve yol haritasını oluşturmak için görüş alışverişinde bulunmuşlardır" denildi.

Görüşme hakkında iki taraftan da ayrıntılı bilgi verilmedi. Küresel piyasalar, Çin'in ABD karşısındaki büyük ticaret fazlası ve Washington'un Çin'in Amerikan fikri mülkiyeti ve teknolojisini çaldığı iddiaları nedeniyle dünyanın en büyük iki ekonomik gücü arasında bir çatışma ihtimalinden büyük kaygı duyuyorlar.

Çinli telekom üreticisi Huawei Technologies şirketinin en üst düzey yöneticisinin Kanada'da tutuklanması da ABD-Çin ticaret savaşını yeniden alevlendirebileceğinden kaygılanan küresel piyasaları ürkütüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ