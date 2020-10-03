DHA

Aile içi şiddet olayı, 29 Eylül gecesi Alanya'nın Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanda oturanlar, R.O.'nun daha önce de şiddet uyguladığı eşi H.O.'yu yine dövdüğünü belirterek, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler eve girmek istedi ancak dayakçı koca R.O., kapıyı açmak yerine polislere hareket etti.

İçeride H.O. ile 2 çocuğunun yardım çığlığı atması üzerine ekipler savcılık izniyle balkondan eve girdi. Polisler R.O.'yu yakalayarak gözaltına alırken, H.O.'yu ise eli yüzü kanlar içinde buldu. Olay yerine çağırılan ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen H.O., tedaviye alındı. Etkisiz hale getirilen koca R.O. ise evin önünde tehditler savurmaya devam etti. Uzun süre bağırıp çağıran ve küfür edip, tehditler savuran R.O. polis aracına bindirildi.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI

H.O.'nun kanlar içinde sağlık ekiplerini beklediği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan R.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha önce eşini birçok kez dövdüğü ve hakkında 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçundan uzaklaştırma kararı verildiği öğrenilen R.O., çıkarıldığı mahkemece aynı suçlar kapsamında tutuklandı. Hakkında daha önce uzaklaştırma kararı verilen R.O.'nun eşinin şikayetini geri çekmesi üzerine yeniden eve geldiği öğrenildi.

Öte yandan kocasından dayak yiyen H.O. hastanedeki tedavisinin ardından sığınma evine götürüldü. Çiftin 2 çocuğu ise korumaya alındı.