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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Polisten kaçtı, 14 yaşındaki çocuğu rehin aldı!
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Adana'da hareketli dakikalar! Polisten kaçtı, 14 yaşındaki çocuğu rehin aldı

Adana'da hareketli dakikalar yaşandı. Kentte bir şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Zanlı ardından bir eve saklandı. Bu sırada ise evin çatısındaki 14 yaşındaki çocuğu rehin aldı

Son dakika: Polisten kaçtı, 14 yaşındaki çocuğu rehin aldı!
İHA

Adana'da bir kişi polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçıp bir eve saklandı. Bu sırada evin çatısındaki 14 yaşındaki bir çocuğu rehin alarak polise zor anlar yaşatan adam yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından teslim oldu.

İHA'nın haberine göre olay, saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, sokakta şüphelendiği Kadir O.’ya (39) ‘Dur’ ihtarında bulundu.

Kadir O. ihtara uymayıp, kaçmaya başladı. Polisin takip ettiği Kadir O., sokaktaki 3 katlı bir binanın çatısındaki çıkıp, kapıyı kilitledi. Bu sırada Kadir O. belindeki tabancayı çıkarıp, çatıda oturan 14 yaşındaki S.A.'yı rehin aldı.

2 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Bölgeye çok sayıda özel harekat polisi ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisin ikna etmeye çalıştığı Kadir O., yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından silahını bırakarak teslim oldu.

Çatıya çıkan ekipler, Kadir O.’yu gözaltına alıp S.A.’yı kurtardı. Kadir O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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