Polonya Savunma Bakanı'ndan Türk ordusuna övgü 0:00 / 0:00

İHA

Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Polonya devlet televizyonunda katıldığı bir programda Türk ordusunu övdü.

Programda, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda'nın bu hafta başında gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini de değerlendiren Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçaklarının NATO kapsamında yürütülen Baltık Hava Polisliği görevi için çok yakında Polonya'nın Malbork kentindeki hava üssünde konuşlandırılacağını söyledi.

Polonya olarak desteğe ihtiyaç duyacakları anda kendileriyle dayanışma gösterecek müttefiklerle dayanışma içerisinde olduklarını söyleyen Blaszczak, "Ortak eğitim ve caydırıcılık konusunda Türkiye ile aramızda bir yakınlaşma var çünkü bizlerin işbirliği muhtemel saldırganı caydırmaya hizmet ediyor" dedi.

SAYISINA İLİŞKİN BİLGİ VERMEDİ

Türk F-16'larının da iki ülke arasındaki söz konusu dayanışma kapsamında Malbork'a geleceğini bildiren Blaszczak, "Biz NATO'da aktifiz ve altını çizmek gerekir ki Türk ordusu sayı bakımından NATO ittifakının 2’nci büyük ordusu ve bu ordu modern teçhizatlarla donatılmış bir ordu" şeklinde konuştu.

Polonyalı Bakan, iki ülke arasındaki işbirliğinin hem Polonya'nın hem Türkiye'nin hem de NATO'nun doğu kanadının güvenliğinin yararına olduğunu ifade etti.

Blaszczak, Malbork Hava üssünde konuşlanacak Türk F-16'larının sayısına ilişkin bilgi vermezken, önümüzdeki günlerde başlaması beklenen görevin 2021 yılının Eylül ayına kadar sürmesi öngörülüyor.