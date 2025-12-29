Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Refüje çarparak devrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Refüje çarparak devrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti

        Hatay'ın Reyanlı ilçesinde, refüje çarparak devrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 10:17 Güncelleme: 29.12.2025 - 10:17
        Hatay'ın Reyanlı ilçesinde, refüje çarparak devrilen motosikletteki 2 çocuk hayatını kaybetti.

        SEYİR HALİNDE KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

        İHA'nın haberine göre kaza, Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Mahallesi çevre yolunda yaşandı. Trafik seyir halinde olan motosiklet, sürücüsün kontrolünü kaybetmesiyle refüje çarptı. Kazada 16 yaşındaki sürücü Ahmet Demir ile yolcu olan 14 yaşındaki Ömer Faruk Lama ağır yaralandı.

        POLİS VE AMBULANS SEVK EDİLDİ

        Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ VE YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

        Kısa sürede bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralılara ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsü Ahmet Demir ve yolcu olan Ömer Faruk Lama hayatlarını kaybetti.

