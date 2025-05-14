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        Haberler Dünya Reuters: ABD Başkanı Trump Suriye lideri Şara ile görüştü | Dış Haberler

        Reuters: ABD Başkanı Trump Suriye lideri Şara ile görüştü

        Son dakika... Reuters: ABD Başkanı Trump, Suriye Devlet Başkanı Şara ile Riyad'da görüştü

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 14.05.2025 - 10:25 Güncelleme: 14.05.2025 - 10:40
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        Reuters: Trump Şara ile görüştü
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        Reuters'ın aktardığı habere göre ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Trump ve Şara'nın buluşması, ABD ve Suriye liderlerinin 25 yıl sonra gerçekleşen ilk görüşmesi oldu.

        Körfez turu kapsamında Riyad'da bulunan ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonucu ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarını kaldıracağını açıklamıştı.

        Trump'ın açıklamasının ardından bugün Şara ile görüşeceği öğrenilmişti.

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