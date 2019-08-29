SON DAKİKA!

Türkiye'de yaklaşık 1 milyar Euro tutarında fabrika yatırım yapma kararına nihai halini vermeye çalışan Alman otomobil üreticisi Volkswagen Ankara ile taşıt vergisi rejimi hakkında görüşmeler yürüttüğü ileri sürüldü. Şirket geçen ay yaptığı açıklamada birden fazla markası için araç üretecek fabrikanın nereye kurulacağı konusunda nihai bir karar almadığını belirtmişti ancak Reuters'in konu hakkında bilgisi bulunan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre Volkswagen Türkiye'de yatırım yapmaya yakın ve yakında adım atacak. Volkswagen yeni fabrika yatırımı için Bulgaristan'ı da inceliyordu. Ancak kaynaklar şirketin Türkiye'de nihai yatırım kararı almaya yaklaştığını belirttiler.

Habere göre adlarının açıklanmasını istemeyen kaynaklar Volkswagen'in taşıt vergi sisteminde ne gibi taahhütler istediğini söylemedi. Ancak Türkiye'de yapılan tüm yeni araç alımlarına hem özel tüketim vergisi (ÖTV) hem de KDV uygulanıyor. ÖTV motor hacmi 1.6 litreye kadar olan araçlar için yüzde 45- yüzde60 aralığında değişirken, 2 litreye kadar hacimli araçlarda yüzde 100-110'a çıkıyor.

'FORMÜL ARANIYOR'

"Volkswagen Türkiye'ye 1 milyar Euro yatırıma büyük oranda hazır... Sadece vergi konusunda Türkiye'den bazı düzenleme talepleri var" diyen ilk kaynak, Türkiye'nin mevcut üreticilere zarar vermeyecek ancak Volkswagen'in endişelerini giderecek bir formül bulmaya çalıştığını ifade etti. İkinci kaynak, "Sadece şu anda vergi sistemine dair bir konu kaldı" diyerek görüş ayrılıklarının giderilebileceğini belirtti ve ekledi: "Hemen olmasa da belli dönem için uygulama taahhüdü yeterli olabilir. Bu talebin son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmesi gündemde. Kısa sürede nihai karar çıkacaktır."

Aralarında Fiat , Renault , Ford , Hyundai ve Toyota'nın bulunduğu başlıca uluslararası üreticiler Türkiye'de hali hazırda büyük ölçekli üretim yapıyorlar. Bu üreticiler geçen yıl 1.3 milyon adet otomobil ve hafif ticari araç ihracatı yaparken, üretimleri bu rakamı aştı.

Otomobil satışlarından alınan yüksek vergiler tüketicileri ve yurtiçi pazar için de üretim yapma zorunluluğu olan üreticileri 1.6 litrenin altındaki motor hacimlerine sıkıştırıyor. Türkiye'de geçen yıl satılan otomobillerin yüzde 96'sı 1.6 litreden küçük motorlara sahipti.