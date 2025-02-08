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        Haberler Gündem Medya Son dakika: RTÜK'ten şiddet ve tarafsızlık uyarısı

        RTÜK'ten şiddet ve tarafsızlık uyarısı

        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Genel izleyici saatinde gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlarımıza kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 13:55 Güncelleme: 08.02.2025 - 13:55
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        RTÜK'ten şiddet ve tarafsızlık uyarısı
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        Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, genel izleyici saatinde gençler ile çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlara, kanunun verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımların en üst sınırdan uygulanacağını bildirdi.

        Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK izleme uzmanları tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiğinin ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığının tespit edildiğini belirtti.

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        Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayımlanan haberlerde de ülkede "olumlu olaylar" yaşanmadığı algısı yaratılıp vatandaşların karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiğinin görüldüğünü aktaran Şahin, "Yayıncı kuruluşlarımızın, haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıkları bulunmaktadır. Ancak bu bağımsızlık kamu yararı, toplum huzuru ve toplumdaki güven ortamını zedelemeyecek şekilde çalışmayı gerektirmektedir." ifadesini kullandı.

        "Ülkemizde enerji, savunma sanayisi, yerli ve milli teknoloji, sanat, kültür ve spor olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan 'yandık', 'bittik', 'mahvolduk' haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur." değerlendirmesinde bulunan Şahin, bir diğer önemli hususun, ana haber sunucularının olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmaları olduğunu bildirdi.

        Şahin, tarafsızlıktan uzak, bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumlar ve analizlerin gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmadığını, gazetecilik mesleğine büyük zarar verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "6112 sayılı Kanunumuz çok açıktır ve her yayıncı kuruluş bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Genel izleyici saatinde gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlarımıza kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır."

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