Rus işgalinin 20. gününde yaşananlar! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali 20. gününde devam ederken, Rusya ve Ukrayna heyetleri dün 4. kez bir araya geldi, görüşmeler bugün devam edecek. İngiltere Savunma Bakanlığı Rusya'nın kimyasal ya da biyolojik silah kullanmayı planladığını söyledi. Rus işgalinde yaşananlar...

Ukrayna, dün başlayan Rusya ve Ukrayna heyetlerinin 4. tur müzakere görüşmelerine teknik bir ara verildiğini ve görüşmelere bugün devam edileceğini açıkladı.

Ukraynda Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna müzakerelerinin bugün devam edeceğini söyleyerek, Rus askerlerini teslim olmaya çağırdı. Onlara doğrudan, "Ne için ölüyorsun? Eğer güçlerimize teslim olursan, sana insanlara nasıl muamele edilmesi gerekiyorsa, onurlu bir şekilde davranacağız." dedi.

"RUS GÜÇLERİNİN İLERLEYİŞİ NEREDEYSE DURDU"

CNN'in haberine göre, üst düzey bir ABD savunma yetkilisi Rusya'nın Ukrayna'daki ilerlemelerinin "neredeyse tamamının" "durduğunu " söyledi. Kiev'e hareket eden Rus kuvvetleri, hafta sonu boyunca kayda değer bir ilerleme kaydetmedi.

ABD-ÇİN GÖRÜŞMESİ

ABD'li yetkililer, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşında Çin'in Rusya'ya ekonomik ve mali destek sağlamaya çoktan karar verdiğini, silahlı insansız hava araçları gibi askeri

malzeme göndermeyi düşündüğünü söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Roma'da Çinli mevkidaşı Yang Jiechi ile yaptığı yedi saatlik "yoğun" görüşmesinde Rusya'nın işgaline karşı ABD'nin duruşunu açıkça dile getirdi, Moskova'nın işgale hazırlanırken diplomasiye gösterdiği ilgiye dikkat çekti.

Çin'in Rusya'nın askeri teçhizat talebine "olumlu yanıt verdiği" iddialarını Pekin yalanladı.

RUS TELEVİZYONUNDA "SAVAŞA HAYIR" PANKARTI

Rus devlet televizyonunda bir kişi "Savaşa hayır" diye bağırarak, "Propagandaya inanmayın. Burada sana yalan söylüyorlar." yazılı pankart tutarak canlı yayına dahil oldu.

Marina Ovsyannikova'nın hazırladığı afişte ayrıca İngilizce "Ruslar savaşa karşı" yazıyordu. Protesto, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından memnuniyetle

karşılandı ve "Gerçeği sunmaya çalışmaktan vazgeçmeyen Ruslara minnettarım" dedi.

"RUSYA KİMYASAL YA DA BİYOLOJİK SİLAH KULLANMAYI PLANLIYOR"

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da "sahte bir saldırı" veya kimyasal, biyolojik silah kullanmayı planlayabileceğini söyledi.

BIDEN, NATO MÜTTEFFİKLERİYLE Mİ GÖRÜŞECEK?

Reuters'in bildirdiğine göre, ABD başkanı Joe Biden, NATO müttefikleriyle yüz yüze görüşmek için Avrupa'ya seyahat etmeyi düşünüyor. Rapora göre Biden, 23 Mart'ta Brüksel'de diğer

liderlerle görüşebilir ve ardından Polonya'ya gidebilir.

Reuters'in haberine göre, Ukrayna'nın önde gelen kenti Harko Belediye Başkanı, kentin Rus kuvvetleri tarafından sürekli saldırı altında olduğunu söyledi. Ulusal televizyona konuşan

Ihor Terekhov, Rus birliklerinin merkez ilçelere ateş açtığını ve belirsiz sayıda can kaybına yol açtığını söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Ukrayna'ya ait bir füzenin ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde patlayarak 20 sivili öldürmesinin ardından Rusya'nın suçlamalarını reddetti.

TELEVİZYON KULESİNE SALDIRI: EN AZ 9 ÖLÜ

Ukrayna'nın kuzeyindeki Rivne bölgesinde bir televizyon kulesine düzenlenen hava saldırısında en az dokuz kişinin öldüğü ve dokuz kişinin de yaralandığı bildirildi.

Reuters'in bildirdiğine göre, Vali Vitaliy, "Enkazın altında hala insanlar var" dedi.

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın 24 Şubat'ta işgalinden bu yana 90 çocuğun öldüğünü ve 100'den fazla kişinin yaralandığını söyledi. Açıklamada, "En fazla kurban Kiev, Harkiv, Donetsk, Çernigiv, Sumi, Herson, Sumy, Kherson, Mıkolayiv ve Jitomir bölgelerinde" dedi.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Rus kuvvetlerinin "terörist gibi davrandığını" ve Putin'in Avrupa'nın merkezinde "üçüncü bir dünya savaşına dönüşebilecek" "tam ölçekli bir savaş" başlattığını söyledi.