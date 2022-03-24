Rus muhbirden 'Putin'e karşı darbe' iddiası 0:00 / 0:00

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Rus istihbaratından bir muhbir, Federal Güvenlik Servisi'nin (FSB) Rusya Devlet Başkanı Vladimir

Putin'e karşı darbe yapma riskinin her hafta arttığını iddia etti.

The Times'a konuşan Rus aktivist Vladimir Osechkin, ismi gizli tutulan muhbirin kendisine mektup gönderdiğini söyledi.

Osechkin The Times'a verdiği demeçte, Rusya hapishanelerindeki istismarı açığa vuran çalışmaları nedeniyle aranan bir kaynaktan aldığı bilgilere göre, FSB içinde Putin'e karşı öfkenin arttığını söyledi.

"SOVYETLER BİRLİĞİ DÖNEMİNE GERİ DÖNMEK İSTEMİYORLAR"

Osechkin, "FSB çalışanlarına ortalama bir Rus'tan çok daha fazla maaş ödeniyor, ayrıca devlet tarafından bir daire veriliyor. FSB çalışanları bugüne kadar çok iyi şartlarda yaşadı, ancak şimdi Batı'nın yaptırımları sebebiyle bu imkanlardan uzaklaşıyorlar. Daha iyi bir yaşama alışan FSB çalışanları, Sovyetler Birliği dönemine geri dönmek istemiyor." dedi.

Osechkin'e ulaşan muhbir, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin beklendiği gibi ilerlememesinin ardından güvenlik servislerinde kaos ve tedirginlik olduğunu, FSB'nin Putin'i devirecek bir darbe girişiminde bulunma ihtimalinin her geçen hafta arttığını" öne sürdü.