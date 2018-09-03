3 yıldır Ukraynalı Martinenko ile aynı evi paylaşan Seyit Kovaç hayatının şokunu yaşadı. Show TV'nin haberine göre; Seyit Kovaç, sevgilisi ile son zamanlarda sık sık kıskançlık tartışmaları yaşıyordu. Kovaç, Martinenko'nun aşırı kıskanç olduğunu belirterek, 'Kıskançlığını ya düzelt ya da bitsin' dediğini aktardı.

Kovaç, eve geldiğinde ise Martinenko'nun evden gittiğini, çekmeceyi açtığında ise paralarının ve altınlarının yerinde olmadığını belirtti.

Kovaç, 5 bin lira değerinde altın, 2 bin TL ve bir pırlanta yüzüğünün çalındığını iddia etti. Kovaç, Martinenko'nun Türkiye'den gitmediğini belirterek, "Gününü gün ediyor, her gün videolar paylaşıyor" dedi.

Kovaç, benzer durumların yaşanmaması için vatandaşları uyardı.

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