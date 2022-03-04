Rusya'da 20 kentte gösteri! Yüzlerce gözaltı! 0:00 / 0:00

AA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimine Rusya'da da tepkiler sürüyor. Başta başkent Moskova ve St. Petersburg olmak üzere çeşitli kentlerde Rusya-Ukrayna savaşına karşı izinsiz protesto eylemlerine yüzlerce kişi katıldı.

SAVAŞ KARŞITI PANKARTLAR VE SLOGANLAR

AA'da yer alan son dakika haberine göre polisin sıkı önlem aldığı Moskova merkezindeki Manejnaya meydanında toplanan kalabalık, savaş karşıtı pankartlar açtı ve slogan attı.

ST. PETERSBURG'DA DA GÖSTERİ VARDI

Rus hükümetinden Ukrayna'daki savaşı durdurması ve barışı sağlaması talebinde bulunan eylemciler, St. Petersburg'daki Nevskiy Caddesi'nde de toplandı.

EYLEMCİLERİN ÇOĞU GENÇTİ

Çoğu genç yaşta olan eylemcilere, polis sert müdahalede bulundu.

20 KENTTE 350 KİŞİ GÖZALTINDA

Moskova ve St. Petersburg'un yanı sıra Rusya'nın 20 kentinde düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde, yaklaşık 350 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

TOPLAM GÖZALTI 8 BİN 100'E ULAŞTI

Ülke genelinde 24 Şubat'tan bu yana düzenlenen savaş karşıtı eylemlerde, 8 bin 100'den fazla kişinin gözaltına alındığı ifade ediliyor.