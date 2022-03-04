Sırp liderden flaş Ukrayna açıklaması! 0:00 / 0:00

AA

Son dakika haberler... Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Milorad Dodik, Bosna'nın Prnjavor şehrinde yaşayan Ukraynalılar ile bir araya geldi.

"SAVAŞ BİR AN ÖNCE BİTMELİ"

AA'da yer alan son dakika haberine göre Dodik, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce sona ermesini umduğunu ifade etti.

"UKRAYNA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUZ"

"Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyor ve saygı duyuyoruz" diyen Dodik, Sırp Cumhuriyeti'nin, gelecek günlerde Ukrayna Kilisesi'ne ve savaş mağdurları ile ilgilenen derneklere 50 bin avro yardım yapacağını duyurdu.

"UKRAYNALI ÇOCUKLARA DESTEK VERECEĞİZ"

Dodik, “Sırp Cumhuriyeti Ukraynalı çocuklara da destek vermeye hazır. Bosna Savaşı'nda Sırp Cumhuriyeti’nden çocuklar da Ukrayna’ya gittiler. O günleri unutamayız” diye konuştu.

"HEPİMİZ ENDİŞE DUYUYORUZ"

Bu çatışmanın uluslararası siyasi ve ekonomik ilişkiler üzerinde önemli yansımaları olacağını belirten Sırp lider, "Hepimiz bu olaylardan endişe duyuyoruz. Maalesef en çok yerel düzeyde insanlar acı çekiyor, hayatlar yitiriliyor" ifadelerini kullandı.